Diego Hypolito esclarece mudança repentina de voto no BBB 25: 'Não senti'

Diego admitiu que, de fato, pretendia votar em Diogo Almeida. "É óbvio que eu sei que as pessoas acharam que eu ia votar nele [Diogo], tem atitudes que eu também discordei".

Guilherme sugeriu que o brother não afirmasse mais para outros participantes em quem pretendia votar, para não gerar falsas expectativas. "A única pessoa que eu, com certeza, falei foi a Gracyanne e eu sei o momento que falou. E também foi em cima de um momento que ela tinha escutado sobre ele no quarto [Secreto] e isso me fez... Em cima do que eu estava pensando, de uma atitude que eu tinha visto do Diogo".

O ginasta ainda explicou o motivo de sua mudança repentina. "Realmente, até o último momento eu iria votar nele, mas quando eu olhei, eu falei 'eu não concordo'. Meu coração não estava batendo para fazer isso", garantiu.

Diante das críticas de Vitória e Mateus, Diego analisou que, ainda que tenha uma grande amizade com eles, não faz parte do grupo. "Eu não sou totalmente pertencente desse grupo, não sou. Porque se eu fosse totalmente, eu seria das prioridades. Quem é minha prioridade aqui? Claramente é você, dona Delma, Dani [Daniele Hypolito], óbvio. E tem se tornado cada vez mais".

