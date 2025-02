Dantinhas: Quem precisa sair do BBB é o brother que foi para passar férias

O quarto Paredão do BBB 25 está formado com Aline, Gabriel e Vitória Strada, e quem precisa sair do reality show global é o brother que foi para passar férias na casa, cutucou Dantinhas na edição do Central Splash desta segunda-feira (10).



O Gabriel é nada, ele realmente é um participante que está de férias na casa do Big Brother, pegando o sol dele, nadando, e ele fica ali, deitadão, sem fazer nada.

Esse paredão é muito fácil, qualquer pessoa que for em um paredão com nosso querido Gabriel, esse nosso querido que almoça e come num balde, acho que qualquer pessoa que fosse pro paredão com ele ficaria.