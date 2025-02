Chico: Aline e Diogo são protagonistas do BBB 25 e um deve ser eliminado

Aline está enfrentando o Paredão desta semana depois de ser indicada por João Gabriel direto para a berlinda. Ela correu o risco de disputar a preferência do público contra Diogo, o mais votado da casa. No entanto, o ator conseguiu se salvar durante a prova Bate e Volta. Durante o Central Splash desta segunda-feira (10), Chico Barney opina sobre o futuro do casal no reality.

O colunista do UOL revelou que adoraria ter Aline eliminada do BBB nesta semana. Ele, inclusive, considerou que a disputa nas parciais das enquetes seria um pouco maior, com uma possibilidade grande dela deixar o jogo. A personalidade pacificadora da policial é um dos motivos que fez Chico querer sua eliminação.