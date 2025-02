Camilla alfineta brother após mudança de voto no BBB 25: 'Dois papos'

Thamiris concordou com a irmã. "Ele é muito legal, mas não gosto disso também não".

Camilla, então, confessou que não quer mais jogar com o ginasta. "Por mim ele já pode sair da nossa jogada tranquilamente."

Em uma conversa com Guilherme, Diego explicou o que o levou a trocar seu voto em cima da hora. "Realmente, até o último momento eu iria votar nele, mas quando eu olhei, eu falei 'eu não concordo'. Meu coração não estava batendo para fazer isso",

