BBB: Sister aponta que Aline se distanciou de Vinícius por causa de Diogo

Vinícius relembrou da festa da última sexta (7), quando a sister deixou de curtir momentos ao lado dele. "Na festa eu mal tive tempo de curtir com a Aline, eu não vou ser evasivo. Se não é capaz dele dizer que... eu tava podando, segurando ela", afirmou sobre Diogo, que reclamou nas primeiras festas sobre o controle que o brother tinha sobre a amiga.

Camilla concordou, ao afirmar que Diogo causou o afastamento deles. "O tempo todo ele fica em cima dela, direto. Vocês são amigos de lá de fora né, então é doido não ver você mais junto com ela na festa. Ele fica real em cima. Nossa, que saco".

