BBB 25: emparedados, Aline, Vitória e Gabriel pedem permanência no jogo

Aline: "Não é pelo alvo. Mas a gente tem que ter responsabilidade sobre o que sai da nossa boca e o que o colega (João Gabriel) fez aqui foi justamente não ter palavra. Eu tô aqui por um motivo maior, que é proporcionar uma transformação na vida da minha família e é por isso que eu vou lutar até o final. Então eu queria pedir a oportunidade de permanecer na casa, porque eu vivi isso aqui de uma maneira intensa, eu tô sendo verdadeira e peço ao Brasil que deixe eu ficar".

Gabriel: "Foi uma dádiva eu conhecer o Maike e ele me chamar para vir pra cá, acompanhar meu irmão de vida. E eu quero continuar aqui, quero continuar vivendo isso, que é uma oportunidade quase que impossível pra gente. Eu quero viver muito mais. (...) E eu quero pedir a ajuda de todo mundo".

Vitória: "Eu quero muito ficar. Isso aqui é um sonho muito maior para mim do que as pessoas podem imaginar. O quanto viver cada dia aqui, o quanto vencer cada dia aqui é importante pra mim. Está me provando o quanto eu sou capaz de vencer os meus obstáculos, que eu uma vez achei que eu não fosse capaz de vencer. Eu quero muito dar orgulho para a minha família, eu quero muito poder dar uma situação melhor pra eles - mesmo que minha mãe fale que não é para eu falar isso aqui. Eu amo muito vocês, obrigada por estarem me acompanhando e torçam por mim".

