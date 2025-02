BBB 25: Vitória Strada reclama do voto de Diego Hypolito: 'Frustrada'

Você não pensou em, de repente, votar no Diogo? Achei que você votaria junto com a sua irmã para a gente tentar se defender com um grupo que eu estava na expectativa de a gente ser. Fiquei nessa expectativa, um pouco frustrada , desabafou Vitória.

A atriz pede para conversar somente com o atleta e os dois vão para a sala. "Na hora que eu ia votar, eu falei: 'Dani, meu coração não está dizendo para eu fazer isso'", defendeu-se Diego.

A atriz, entretanto, demonstra sua chateação. "Lembra aquela semana que você estava com o seu na reta e a gente votou junto? Era uma forma também de salvar você. Você entende que a gente poderia ter votado junto e ter se protegido mais nesta semana que eu estava na mira?", indagou.

Diego, por sua vez, diz que começou "a se preservar mais" no jogo. "Não vou ficar expondo situações", concluiu, pedindo para eles conversarem em outro momento.

