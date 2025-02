Band: quem são os herdeiros da emissora após morte de Leonor?

Marisa Saad também é uma das acionistas da Band. Assim como os irmãos, ela detém 20% das ações do grupo de comunicação.

Ela administra os negócios rurais da família. "Herdei do meu pai o gosto por comprar terras. Não como hobby, mas como oportunidade de negócios", contou, em 2010, à publicação Dinheiro Rural.

Marcia Saad, à esquerda, de azul Imagem: Reprodução/André Porto/Metro Brasil

Marcia Saad é presidente do Instituto Band. O Instituto Band é o braço social do grupo e busca "dar visibilidade, mobilizar e engajar toda a sociedade em prol da cultura, meio ambiente, educação e do desenvolvimento social do país", segundo a instituição.