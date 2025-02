Após término com Matteus, Isabelle avisa: 'Não estou disponível'

Recém-solteira, Isabelle Nogueira comentou, no sábado (8), que, mesmo que não esteja em um relacionamento, ela não está disponível. A ex-BBB acaba de anunciar o término com seu ex-noivo, o também ex-BBB Matteus, no último dia 5.

Isabelle informou que está "super solteira", mas não disponível. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, Nogueira disse que está focada em seu trabalho e em suas aparições no Carnaval 2025.