Spam dos DVDs e alfinetada em Blanchett: as campanhas polêmicas ao Oscar

Em 2022, em campanha por "Casa Gucci", ela voltou a repetir histórias. Desta vez, eram contos de como ela viveu como sua personagem, Patrizia Reggiani, por um ano e meio, falou com seu sotaque por nove meses, escreveu uma biografia de 80 páginas da vida da assassina e que Patrizia havia mandado mosquitos para segui-la no set no último dia de filmagem. Mas dessa vez ela não levou nem a indicação.

2014: E-mail custou a indicação do concorrente de "Frozen"

"Frozen" também recebeu o Oscar de Melhor Animação em 2014 Imagem: Lucy Nicholson/Reuters

Em 2014, havia claramente uma favorita na corrida de Melhor Canção Original: "Livre Estou", de "Frozen". Por isso, Bruce Broughton, um dos compositores de "Alone Yet Not Alone", do filme "Indestrutível", decidiu realizar uma campanha mais agressiva para garantir a indicação.

E-mail para membros da área de música do Oscar estragou tudo para o concorrente. Broughton aproveitou suas conexões como ex-governador da Academia do Oscar e enviou um e-mail para os membros da área de música e pediu que ouvissem a música. Ele conseguiu a indicação, mas quando a direção soube da ação de um de seus executivos e antigo chefe, a indicação foi retirada para evitar a perda de credibilidade da Academia.

2011: Ensaio desesperado do próprio bolso de Melissa Leo