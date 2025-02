'Ainda Estou Aqui' atinge sua segunda maior bilheteria 3 meses após estreia

Neste último fim de semana, o filme "Ainda Estou Aqui" conquistou sua segunda maior bilheteria desde a estreia, três meses atrás.

O que aconteceu

O filme sobre Eunice Paiva foi visto por 425 mil pessoas entre quinta-feira (6) e domingo (9). No último dia do final de semana, aliás, 129 mil ingressos foram vendidos. As informações são da ComScore.

Até então, o melhor índice era o de 477 mil ingressos, registrado no feriadão da Proclamação da República.