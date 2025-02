Taylor Swift é vaiada ao aparecer em telão no Super Bowl

Taylor Swift, 35, foi vaiada neste domingo (9) ao aparecer no telão do Super Bowl. As imagens foram publicadas pelo New York Post.

O que aconteceu

Episódio aconteceu durante a final da NFL. A reação do público foi mista, com vaias se misturando a gritos de euforia.

Cantora vive um dilema no Super Bowl LIX. A norte-americana tem os Eagles como time de infância. Ela nasceu no distrito de West Reading, que fica a cerca de 90 km de Filadélfia, cidade que hospeda o tetracampeão da NFL.