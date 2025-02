Simone faz nova cirurgia estética e mostra cicatriz após perder 30 kg

Procedimento foi realizado após sertaneja passar por outra cirurgia estética. Ela, que perdeu 30 kg, fez uma "correção estética nas coxas e retirou a flacidez".

Simone Mendes mostra cicatriz de cirurgia estética Imagem: Reprodução/Instagram

Fiz um processo cirúrgico e aí eu peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os 'respiros' que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho.

Artista apontou que havia algumas coisas que a incomodavam. Vocês sabem que eu venho num processo de emagrecimento longo, não foi da noite para o dia, e nesse processo eu perdi, mais ou menos, uns 30 quilos. Tinham uns detalhes que precisavam de ajustes".