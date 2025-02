Com collant e beijão, Rodrigo Faro supera Lu Gimenez na Batalha do Lyp Sinc

Faro também celebrou estar no programa ao lado da esposa, Vera Viel, após batalha contra o câncer. "Celebrar a cura da Vera, a união da nossa família, aquele momento que a gente teve que largar tudo, sem pensar em carreira, para curar a minha esposa. A nossa família ficou mais forte. A gente se uniu mais. Poder ver a alegria com a qual ela está aqui esses dias, ensaiando, mandando bem demais... É muito legal ver a alegria no olhar dela."

Poder participar ao seu lado, vestida de princesa, é um presente de Deus. Estou celebrando a minha vida porque passei por momentos difíceis desde outubro de 2024. Não imaginei que depois de 4 meses, eu estaria aqui vestida de princesa ao lado do Rodrigo... Só de pensar, eu já fico imaginando.

Vera Viel

Luciana Gimenez também comentou sobre a fratura recente que teve e encarou o desafio de dublar e dançar no quadro global como um desafio. "Quando passamos por uma coisa difícil, apreciamos mais a vida e os desafios. Eu tive um problema na perna e um dedinho quebrado... E a gente vem para cá para entreter."

Shakira e BBB

O programa ainda teve a participação especial da cantora Shakira. No palco, a colombiana cantou "Girl Like Me" e "Loca". Também viu Raphael Vicente e sua turma da Maré, na zona norte do Rio, dançarem ao som de um remix funkeiro de "Estoy Aquí", feito por Papatinho. Rapha viralizou há alguns anos ao dançar ao som de "Waka Waka".