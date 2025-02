MC Cabelinho mira em carreira internacional e espera por fama no Japão

Ator também falou das semelhanças com o personagem no filme. Ele é um entregador que quer ser artista na produção, que acaba de estrear no Globoplay.

Ele tem um sonho que era ser músico. Eu sempre tive esse sonho também. O Nando foi criado por vó. E eu também fui. Ela fazia marmita também. Eu ajudei minha vó a entregar marmita.

MC Cabelinho no palco Mundo do Rock in Rio em 2024 Imagem: Dhavid Normando/Estadão Conteúdo

Nascido Victor Hugo Oliveira do Nascimento, MC Cabelinho é cantor, compositor e ator. Ele se tornou Cabelinho quando começou a cantar aos 15 anos.

Estreou na música em 2016, com os singles "16 tá aí" e "Voz do coração". Em 2018, lançou seu primeiro álbum, "Minha raiz". Participou do projeto musical Poesia Acústica, colaborando para três faixas.

Primeiro trabalho na TV foi como Farula na novela "Amor de Mãe", em 2019. Em 2021, fez sucesso com o álbum "Little Hair".