Maju diz ainda ter frio na barriga no Fantástico: 'Me ajuda a errar menos'

A jornalista se vê vivendo um momento de reconhecimento do espaço que lutou para conquistar. Ela, no entanto, diz não esquecer de quem lhe estendeu a mão em seus primeiros passos. "Me vejo muito mais dona de mim, dona do meu espaço, dona do território que fui conquistando ao longo do tempo. Claro, com a colaboração, a gente não faz nada sozinho, né?".

Ainda mais na televisão que é um coletivo com a ajuda de muita gente. Acho que estou mais dona do espaço que ocupa, mais com foco no que quer, no que gosta, se descobrindo cada vez mais essa profissão que nos dá muitas possibilidades.

Meta da apresentadora é ter a chance de uma entrevista com Michelle Obama — advogada e a 46ª primeira dama dos Estados Unidos. "Tenho um sonho de entrevistar a Michelle Obama no Fantástico. Eu narrei o livro dela e quero vontade de entrevistá-la".

Apresentadora crê que o Fantástico em 2025 traz conteúdos que irão criar forte conexão com o público. "Agora em 2025 tem algumas séries e quadros. A gente vai ter Deu Peth, que é a Xuxa, que é a Rainha dos Baixinhos, mostrando sua versão Rainha dos Bichinhos. Ela acompanhou o trabalho de ONGs e mostra também a importância da adoção de animais. Temos também Renata Ceribelli indo além do prazer e falando sobre um envelhecimento, uma longevidade com prazer".