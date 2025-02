Influencer recebe alerta de fã por causa de tatuagem: 'Morre na hora'

O influenciador WL Guimarães ficou surpreso após receber alerta de um seguidor por causa da tatuagem de um escorpião que ele possui no lado esquerdo do peitoral.

O que aconteceu

Seguidor comentou em uma postagem de WL, no qual o famoso surge sem camisa e deixa a tatuagem em evidência. "Se tu chegar aqui na Bahia com esse escorpião no corpo, tu morre na hora", alertou o internauta.

WL ficou em choque com o alerta do seguidor e chegou a questionar se "isso é meme". O famoso fez questão de deixar claro que ele não sabia do suposto uso do escorpião por facções criminosas, e que ele não possui qualquer associação com esses grupos.