Giovanna, do BBB 25, diz que tem Belo como pai: 'Sempre acreditou em mim'

Eliminada do BBB na última semana, Giovanna Jacobina falou no Domingão com Huck deste domingo (9) sobre sua participação no BBB e recebeu recado de Belo.

O que aconteceu

Giovanna falou que tem Belo como pai porque foi morar com ele desde os 10 anos de idade: "Ele foi minha figura paterna em tudo, meus estudos, minhas relações interpessoais ele sempre foi meu conselheiro".

Belo mandou um recado para Giovanna após sua saída do BBB: "Ela chegou na minha casa muito cedo, bem novinha, veio do Mato Grosso [do Sul], Campo Grande. Sempre foi uma menina muito dedicada, estudiosa, amorosa, carinhosa com todos".