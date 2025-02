Ex-estrela da Disney leva tiros no rosto em festa de aniversário do marido

Christy Carlson Romano, 40, precisou ser hospitalizada após levar tiros no rosto.

O que aconteceu

Atriz, famosa por estrelar a série "Even Stevens" (Disney Channel), levou o marido, Brendan Rooney, parar atirar em pombos de barro como presente de aniversário. O esporte envolve o uso de uma espingarda para quebrar um alvo de argila.