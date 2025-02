'Estou adorando ver minha mãe ser jovem', diz filho de Luciana Gimenez

Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez, mandou vídeo em homenagem para a mãe. Ela participou do Batalha do Lipsync do Domingão com Huck (TV Globo).

O que aconteceu

Luciana Gimenez assistiu vídeo que seus dois filhos mandaram para o Domingão com Huck. Ela disse que ia chorar pelo feito da produção: "Não gente, nem no meu aniversário eles falaram. Para que vai borrar tudo".

Lucas Jagger disse que a mãe é a responsável por ele ser "bonzinho": "Você está sendo muito boa para mim. Acho que sou esse jeito bonzinho que todo mundo fala que sou, até bonzinho demais, por causa de você".