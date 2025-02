Em meio à crise de ansiedade, Lucas Lucco chora e fica assustado

Lucas Lucco, 33, postou um vídeo chorando e desabafando sobre crise de ansiedade.

O que aconteceu

Na tarde de domingo (9), o cantor publicou vídeo no TikTok falando sobre a crise de ansiedade. "Dias assim são comuns para mim desde pequeno... Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água, fico assustado, me sinto pequeno e sozinho", iniciou o desabafo.

Lucas fez vários questionamentos. Meus pensamentos se aceleram mais e mais e me pergunto: 'E se eu não fosse assim? Eu estou piorando com o tempo apesar de tanto esforço para me sentir melhor? Eu seria um pai melhor? Eu seria um artista melhor? Um profissional melhor? Um filho melhor: Um namorado/marido melhor? Eu conseguiria não afastar as pessoas com o meu jeito diferente", disse.