Diogo Almeida lamenta possível Paredão com Aline no BBB 25: 'Não esperava'

Em conversa com Maike e João Pedro, Diogo Almeida desabafa sobre possibilidade de ir ao Paredão com Aline.

O que aconteceu

O Líder João Gabriel já afirmou que irá indicar a ex-policial militar. "Na cabeça dela, vocês têm uma boa relação. Ela não tinha na cabeça que vocês não tinham uma boa relação e foi isso que ela me falou", contou o ator, sobre uma conversa que teve com sua affair na festa de sexta (7).

João Pedro, então, recorda que, na primeira semana, Aline e Vinícius colocaram os gêmeos na Mira do Líder. "Paga na mesma moeda. Mas agora é pior, porque a gente vai botar ela no Paredão. Ela não conversa com a gente, ela não troca ideia", justificou.