Denzel Washington quase perdeu a língua ao mordê-la: 'Afetou minha fala'

Denzel Washington, 70, revelou que quase perdeu metade da língua ao mordê-la.

O que aconteceu

O ator não deu muitos detalhes de como aconteceu a lesão. "Mordi minha língua e quase perdi metade dela alguns meses atrás", disse para o podcast The Interview, do jornal The New York Times.

Ele contou também que isso está atrapalhando seu trabalho como ator. "Está afetando a minha fala. Tive que desacelerar. Eu preciso usar a língua. É difícil, porque minha língua está inchada. Está afetando tudo", afirmou.