Carmo Dalla Vecchia chorou após provar fantasia do Masked: 'Fiquei sem ar'

O personagem Vlad, que foi interpretado originalmente por Ney Latorraca na novela "Vamp", foi o desmascarado do The Masked Singer deste domingo (9). Quem estava por trás foi o ator Carmo Dalla Vechia que disse ter chorado quando colocou a fantasia pela primeira vez.

O que aconteceu

O ator Carmo Dalla Vechia foi relevado após retirar a fantasia de Vlad, e foi o quinto eliminado da competição. Ele se apresentou com a música "Simpathy For The Devel".

Após ser desmascarado, ele contou a dificuldade que teve para se adaptar à fantasia: "O primeiro dia que eu botei a máscara eu fui para o hotel, eu chorava que nem um menino de cinco anos de medo".