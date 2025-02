Bruna Biancardi exibe barriga da segunda gravidez de Neymar

Bruna Biancardi, 30, exibiu a barriga da gravidez de sua segunda filha com Neymar, 33.

O que aconteceu

No último sábado (8), a influenciadora postou fotos exibindo sua barriguinha de quatro meses de gravidez. Bruna está esperando Mel, sua segunda filha com Neymar.

Nos registros, Biancardi aparece vestindo um top e short curto, com a barriga à mostra. Ela estava passeando com uma amiga em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, lugar onde celebraram os 33 anos do atleta.