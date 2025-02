BBB 25: Vitória Strada tenta combinar votos, mas Thamiris discorda

Os brothers continuam se planejando para a formação do próximo Paredão no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vitória Strada se preocupa com a divisão de votos dos aliados. Uma parte quer indicar Diogo Almeida, enquanto outros pretendem votar em Eva ou Renata. "Minha única questão se a gente fosse dividir os votos é que a gente já viu o Diogo neste lugar e a gente não viu as meninas neste lugar", analisou.