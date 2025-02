BBB 25: Vinícius chora na piscina após discussão com Aline

Vinícius, 28, mostrou-se abalado após ter uma discussão com Aline, 32, sua ex-parceira de jogo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos contou à amiga que estava preocupado com o impacto do envolvimento dela com Diogo Almeida, 40, sobre o jogo. "Eu tenho muito medo. Estou muito preocupado com você. Em relação a esse vai e volta...", admitiu ele.