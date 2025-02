BBB 25: Quarto Paredão é triplo e tem Anjo autoimune; entenda

Indicação do Líder. João Gabriel escolhe um dos participantes que estão Na Mira do Líder (Aline, Camilla, Thamiris ou Vitória).

Casa vota. Os três mais votados pela casa são indicados ao Paredão.

Prova Bate-Volta. As três pessoas mais votadas pela casa participam da dinâmica — apenas uma se salva.

Paredão formado. O indicado do Líder e mais duas pessoas mais votadas pela casa estão na berlinda tripla. Um participante deixa o reality na terça-feira (11).

