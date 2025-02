BBB 25: produção libera Eva do Monstro temporariamente

Castigo do Monstro raiz! Após quase oito horas de tentativas, a produção liberou Eva temporariamente da dinâmica no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dançarina foi escolhida após Mateus vencer a Prova do Anjo.