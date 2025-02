Mateus chora com Presente do Anjo e Camilla comenta: 'Seu bofe é bonitão'

Mateus não segurou a emoção ao receber o Presente do Anjo no BBB 25 (Globo). O arquiteto escolheu Camilla e Vitória Strada para acompanhá-lo no almoço especial de domingo (9).

O que aconteceu

Mateus recebeu mensagens em vídeo dos pais, da irmã, do sobrinho e do namorado. "Está todo mundo com muita saudade. Estamos acompanhando a sua trajetória aqui de fora. Eu ainda acho que o primeiro lugar vem", disse Junior Souto, namorado do brother.