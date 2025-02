BBB 25: Líder João Gabriel indica Aline para o quarto Paredão

Estavam na Mira do Líder os participantes Vitória Strada, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris. A opção pelos cinco foi anunciada por João Gabriel na última sexta-feira (7). Mateus teve sua autoimunidade enquanto anjo confirmada somente agora por Tadeu Schmidt, 50, no início da formação do Paredão.

O Paredão desta semana será triplo. Os três mais votados da casa se submetem à dinâmica Bate e Volta, através da qual apenas um deles se salva da berlinda. O desfecho da eliminatória será definido na terça-feira (11).

