BBB 25: Líder João Gabriel ensaia discurso do Paredão: 'Não ia colocar'

Após mudança de planos, João Gabriel ensaia seu discurso de indicação no Paredão deste domingo (9) no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

João Pedro sugeriu que o irmão já começasse a se preparar para a formação da próxima berlinda.