BBB 25: Joselma detona rapazes por punição: 'Bando de irresponsáveis!'

Delma, então, não poupou críticas ao trio por tamanha negligência. "Bando de irresponsáveis! Não sei, não, meu Deus do Céu... Perderam 500 estalecas! P*ta que pariu!"

Líder da semana, João Gabriel, 22, deixou os visitantes Maike, 30, e João Pedro, 22, sozinhos em seu quarto - algo proibido pela produção. Ciente disso, o elenco se apressou em comer o máximo de comida que conseguisse, por medo de irem todos novamente para o Tá com Nada.

