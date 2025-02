BBB 25: Gracyanne Barbosa critica Aline para Vinícius: 'Estou decepcionada'

Ela concorda com Vinícius que Aline está negligenciando o jogo desde que se envolveu com Diogo Almeida, 40. "De repente, ela deixou o jogo para lá... Se fosse lá fora, beleza, mas acho que, aqui dentro, é um desperdício do que ela tem, do tempo dela."

O promotor de eventos, porém, disse que desistiu de tentar abrir os olhos da amiga. "Eu acho que tudo tem que ser genuíno e que ela entenda a responsabilidade dela. Chega um momento que você precisa compreender que, se você dá 'permissão' e a pessoa estraga [algo] com isso, a culpa não é sua, a culpa é da pessoa."

