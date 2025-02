BBB 25: Eva bate recorde e se livra do Castigo do Monstro em 13 minutos

Eva bateu o próprio recorde no Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo). Na tarde de domingo (9), a bailarina conseguiu abrir o cadeado em 13 minutos.

O que aconteceu

A música do Castigo do Monstro tocou pela terceira vez e Eva se dirigiu para a caixa no gramado. Depois de 13 minutos, a sister encontrou a chave correta para abrir o cadeado.