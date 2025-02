BBB 25: Diego critica brothers por punição gravíssima: 'Não acho engraçado'

Diego Hypolito se preocupa com as punições gravíssimas que João Gabriel, Maike e João Pedro tomaram no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Vitória Strada, Thamiris e Mateus, o ginasta especula que todos voltarão para o Tá Com Nada. "Eu tenho certeza que no ao vivo ele (Tadeu Schmidt) vai colocar a gente no Tá Com Nada. E a comida não volta, eles vão tirando todas as comidas dali", lamentou.