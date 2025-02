Delma teme voltar para o Tá Com Nada no BBB 25: 'Afetou muito'

A pernambucana voltou a comentar que ficou muito abalada com a restrição de alimentos: "Esse negócio me afetou muito. Não quero mais passar por isso, chorar por comida. Mexeu comigo a minha vida inteira. Só quem passou sabe."

Com base no número de punições, Mateus arriscou: "O Tá Com Nada agora já é na semana que vem, amiga."

No Tá Com Nada, todas as regalias da casa são suspensas e os brothers ficam com menos alimentos disponíveis do que a Xepa. Os mantimentos que já estavam na casa são confiscados e apenas itens básicos são disponibilizados.

