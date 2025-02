BBB 25: 'Castigada', Eva leva 41 minutos para sair da caixa do Monstro

Eva, 31, cumpriu na tarde deste domingo (9) a quarta etapa do Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A fisioterapeuta levou 41 minutos para achar a chave que destrancava o cadeado da Caixa. Após conseguir cumprir o desafio, ela comemorou e foi aplaudida pelos colegas de confinamento, que acompanharam de longe o esforço da cearense.