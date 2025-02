Camilla chora ao falar de Diogo no BBB 25: 'Não tem empatia'

Na tarde de domingo (9), durante o Almoço do Anjo de Mateus no BBB 25 (Globo), Camilla desabafou sobre a convivência com Diogo Almeida na casa. A trancista não segurou o choro.

O que aconteceu

Camilla relembrou as trocas com Diogo e desabafou sobre ser taxada de "agressiva" pelo ator: "Toda vez que ele vai me descrever, ele me descreve com palavras muito negativas. 'Ah, ela é arrogante, é agressiva'. Não sei o quê."