BBB 25: Camilla critica clima tenso entre Aline e Vinícius: 'Brigam demais'

Camilla, 34, irritou-se com as discussões constantes entre Aline, 32, e Vinícius, 28, no BBB 25 (Globo) - e deixou clara essa insatisfação, após eles terem mais uma DR na cozinha.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A irmã de Thamiris, 33, aconselhou os ex-parceiros de jogo a resolverem suas diferenças no diálogo. "Eu acho que vocês precisam conversar. Vocês estão engasgados e estão brigando muito, cara! Vocês não brigavam assim!", reclamou ela.