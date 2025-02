Brothers comentam Castigo do Monstro de Eva no BBB 25: 'Terror'

O pernambucano lembrou de outros castigos: "Tem uns ruins também, aqueles em que não pode sair do lugar. Nesses pelo menos as pessoas podem ficar próximas. Esse [da Eva] a gente não pode nem ficar perto."

Mais cedo, Aline também comentou sobre a dinâmica de Eva: "Estava crítico. Foi um filme de terror."

No Monstro Cadeado, sempre que a música do Monstro tocar, a participante deve ir para a caixa no gramado — que tem a porta trancada com um cadeado de verdade. Ela só pode sair depois que encontrar a chave correta no meio de 1.395 chaves.

Na primeira vez que a música tocou, Eva ficou sete horas trancada, não conseguiu abrir a caixa e a dinâmica foi pausada. Na segunda vez, a sister abriu o cadeado após três horas.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.