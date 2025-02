BBB 25: Aline chora por saudade da família

Gracyanne foi ao encontro da sister e a consolou: "Sua mãe está morrendo de orgulho de você. Tenho certeza. Chora, coloca para fora essa saudade."

Aline desabafou: "Me deu saudade porque estava fazendo café, e como não gosto de fazer nada na cozinha, é ela que faz tudo."

Às vezes eu falo: "Mãe, você fez o café?". E ela fala que vai fazer. Agora o Diogo encheu o negócio de pó e eu fui colocar água para esquentar, aí lembrei dela. Aline

Thamiris também apoiou a policial: "A gente lembra nos pequenos detalhes mesmo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.