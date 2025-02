Chupão no pé, proposta de banho e 'vontades': a semana +18 do BBB 25

Vontades?

Pouco antes do Paredão, Giovanna contou para Vitória Strada, Mateus e Camilla sobre algumas vontades que anda sentindo com Maike no BBB 25. Os dois estavam ficando.

É difícil você ficar com alguém aqui, né? Porque começa a ter umas vontades assim, você fica... Giovanna

Rapidamente Vitória reagiu brincando: "Era disso que eu estava falando, perguntando. É difícil

Giovanna comentou que percebe todas as câmeras viradas para eles no quarto. A atriz continua e fala sobre transar com alguém no reality. Ela concordou ser uma situação difícil ficar deitado com alguém sendo filmados.

Perfume na área íntima?

Enquanto se arrumava para a piscina na segunda-feira (3), Aline vestiu um biquíni e se perfumou enquanto se preparava para a piscina. No quarto anos 50, Aline se enfeitou e, conversando com Vinícius e Renata, declarou que agiu para chamar atenção de Diogo Almeida.