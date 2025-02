Bacci cita saudade da TV e avisa que agora pode ir ao SBT quando quiser

Luiz Bacci apareceu pela primeira vez na televisão desde que saiu da Record, no dia 17 de janeiro. O apresentador participou do quadro Passa ou Repassa no Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT.

O que aconteceu

Luiz Bacci participou de programa apresentado por Celso Portiolli. "Nunca imaginei você aqui", disse ele a Bacci. "Eu também", respondeu. O apresentador saiu da Record no dia 17 de janeiro e essa foi a primeira vez que ele apareceu na televisão desde o ocorrido.

Bacci lembrou que poucas vezes foi liberado pela Record para aparecer em outras emissoras. "Eles me liberaram raríssimas vezes para vir ao SBT. Para o Teleton, duas vezes, e para o Programa Sílvio Santos, duas vezes. Agora, posso vir quando quiser."