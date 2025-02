'Intensas': Ângelo Paes Leme relembra cenas violentas de 'História de Amor'

Apesar de transmitir a veia combativa de Caio com sucesso, Paes Leme garante que não tem muito em comum com o personagem. No processo de criação, o artista quis se distanciar para entender as ações impertinentes do jovem.

Definitivamente, Caio era bem diferente de mim, mas a juventude traz várias coisas em comum. Interpretá-lo foi um presente. Apesar de ser um personagem controverso, procurei não julgá-lo, mas sim investigar seus sentimentos, encontrar suas motivações e tentar compreendê-lo. Com isso, acredito que pude humanizá-lo Ângelo Paes Leme

No final da novela, Caio e Joyce fazem as pazes e se unem para criar a filha. "O que mais me marcou foram as cenas de emoção e reconciliação com a personagem da Carla. Foram muito tocantes e profundas", frisa Paes Leme.

Ângelo Paes Leme fez uma participação em 'Vai na Fé', em 2023 Imagem: Divulgação/Globo

Sem papel fixo em novela desde 2021, quando fez "Gênesis" (Record), o ator está cheio de projetos para 2025. "Ainda nesse primeiro semestre estou lançando um longa muito bonito dirigido pela Rosane Svartman e protagonizado pela Susana Pires: 'Câncer com Ascendente em Virgem'. Em breve começo as filmagens de um longa que será dirigido pelo meu grande amigo Silvio Guindane, mas ainda não posso entrar em detalhes. No segundo semestre estreio o espetáculo "Deus da Carnificina", da aclamada autora francesa Yasmina Reza.