Adriana Sant'Anna é acusada de usar Photoshop, rebate e mostra 'provas'

Adriana Sant'Anna foi acusada de usar Photoshop em fotos de biquíni, neste domingo (9), nas redes sociais. A influenciadora rebateu os comentários.

O que aconteceu

Modelo foi alvo de comentários no Instagram. "Esta imagem está retocada! Que pena que uma mulher bonita com um corpo bonito sinta a necessidade de tocar na sua foto", escreveu uma fã. "Acho o corpo dela lindo, zero necessidade disso. Ainda mais quando se quer passar credibilidade de um curso de jejum/emagrecimento", publicou outra.

Ex-BBB rebateu acusações. "Incrível como a gente não vê comentários assim de um homem para outro homem. Sempre mulheres desmerecendo mulheres. Não costumo gastar meu tempo provando nada, mas essas queridas merecem", começou ela.