Zé Felipe dá selinho no irmão João Guilherme em programa de Virginia no SBT

Zé Felipe surpreendeu os fãs ao dar um selinho no irmão João Guilherme.

O que aconteceu

Momento aconteceu durante o Sabadou com Virginia, no SBT, que recebeu os filhos do cantor Leonardo. O músico também deu selinho nos outros irmãos logo no início da atração.

"Chuva de selinhos" repercutiu nas redes sociais. "Zé dando selinho nos irmãos", escreveu uma fã. "Que aleatório. Parei no SBT e dei de cara com o Zé Felipe dando selinhos nos caras tudo", publicou outra.