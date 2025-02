Vilma detona Joselma no BBB e ameaça: 'vai estribuxar de medo'

Na madrugada deste sábado (08), Vilma protagonizou um desabafo sobre Joselma durante uma conversa com seu filho, Diogo Almeida, no BBB 25. A participante não poupou críticas à colega de confinamento, afirmando que Joselma não é de confiança e que seria uma "personagem" dentro do jogo.

O que rolou

Vilma desabafou sobre sua relação conturbada com Joselma, deixando claro seu descontentamento. "A senhora ali também não faz questão nenhuma de estar no meu lado, e eu também não quero. Não é de confiança! Personagem puro! Aí o personagem cai, chora, não aguenta muito tempo e dá crise! Segura! Ainda não chorei aqui. Tô há 1 mês e não chorei ainda," declarou.