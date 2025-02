Trump é questionado se deportará príncipe Harry e insulta Meghan Markle

Donald Trump contou se vai ou não deportar dos Estados Unidos o príncipe Harry.

O que aconteceu

O status de imigrante do filho de Rei Charles III é questionado pela Heritage Foundation, uma organização de direita com sede em Washington. O argumento é de que o marido de Meghan Markle teria ocultado o uso de drogas no passado ao tirar seu visto.

Questionado pelo The New York Post sobre o assunto, o presidente dos Estados Unidos respondeu com uma ofensa misógina a Meghan Markle. "Vou deixá-lo em paz. Ele já tem problemas demais com a esposa dele. Ela é terrível", disse ao jornal.