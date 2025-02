Quem é quem em 'História de Amor', novela que será reprisada na Globo?

Paula (Carolina Ferraz)

Jovem mimada pelos pais, Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro) e Zuleika (Eva Wilma), ela é egoísta, ciumenta e possessiva. Casa-se com Carlos no primeiro capítulo e disputa o amor dele com Sheila e Helena.

Carolina Ferraz em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Joyce (Carla Marins)

Filha de Helena e Assunção, ela é também meia-irmã de Luizinho (André Ricardo) e namorada de Caio (Ângelo Paes Leme). No início da trama, descobre que está grávida do namorado, que rejeita a criança. Vive uma relação de amor e ódio com a mãe e com Caio.

Assunção (Nuno Leal Maia)

Pai de Joyce e ex-marido de Helena, com quem viveu por muitos anos sem se casar no papel. Hoje, é casado com Valkíria (Cláudia Mauro), mulher bem mais nova que ele, com quem teve o menino Luizinho. É ex-campeão de remo do Vasco e defensor de uma vida saudável. Apresenta um programa esportivo na TV, escreve para um jornal e participa de mesas redondas, sendo uma figura muito popular no Leblon. Machista, rejeita a filha após descobrir de sua gravidez.